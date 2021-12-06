希威森開齋捧盃 潘頓影贏騎師王 蔡約翰三W奪錦標

昨日舉行六泥四草賽事，蔡約翰憑「華卓晴」、「有緣人」和「好眼光」中三元，後駒更奪得香港卡賓會盃。而同日的九龍塘會盃，則由韋廄「八心之威」掄元，騎者希威森開齋。至於潘頓、潘明輝都起孖，並與莫雷拉在騎師王同分，結果前者以一席殿軍之微後上封王；其餘黃俊憑姚廄「魅影揚飛」打開今季勝門。蔡約翰昨日攻勢強勁，先後勝出「華卓晴」、「有緣人」和「好眼光」，後駒更奪得香港卡賓會盃。而「華卓晴」、「有緣人」今仗都是首次取勝，前駒馬主蔡奇光說：「『華卓晴』是蔡約翰為我揀選回來的，上仗牠在陣上形勢不利，沿途蝕位很多，今場賽前練者表示馬兒近期狀態不錯，爭勝機會樂觀。此馬雖然今場在泥地開齋，但我認為牠跑草地亦合適。」「有緣人」文壽強則說：「『有緣人』上場賽後曾遣往從化，先休息然後重新操練，至上周安排試閘，但只是讓牠起步順利，之後便讓其順住本身步韻過終點。今次縮程跑千二米，但練馬師蔡約翰賽前表示可以勝任，臨場亦指出具有爭勝機會，如今該駒後上贏馬，證明練者判斷正確，希望牠日後持續進步，再出可以繼續取得佳績。」至於「好眼光」則今季三捷，馬主譚榮根說：「『好眼光』今場跑泥地可以輕勝，令我有意外驚喜，賽前蔡約翰曾表示此馬可以應付泥地，結果真的一如其所料。今季三匹『眼光』系均交出頭馬，而『好眼光』今場更為我帶來今季首個盃賽勝利，牠今季已取得三場頭馬，表現令我十分滿意，至於未來部署，暫時仍未知道，我約了蔡約翰本周二見面再談，一切部署全交由練者決定。」此外，昨日另有一場錦標賽為九龍塘會盃，結果由韋廄「八心之威」捧走，騎者希威森取得重臨的首W，馬主團體經理人尹錦滔透露︰「賽前希威森表示『八心之威』今仗排檔一般，但他會盡力發揮，結果真的順利放到，人馬的表現都值得一讚。」此外，昨日潘頓和潘明輝昨日都起孖，前者後上成為騎師王，而他分別為「星際精英」和「美麗同享」贏馬，前駒練者容天鵬說：「『星際精英』剛戰陣上未能望空，形勢非常不利，今場抽十檔起步，我都很擔心，幸好中段步速偏快，扯散馬群，潘頓騎得很機警，把握時間楔入好位，順利取勝。此駒曾有腳患，但轉入我馬房時，已有明顯改善，只是蹄甲有些問題，情況可以處理，牠是有能力的，希望健康穩定下，可以再交出表現。」而潘明輝則勝出鄭廄「緣份」和羅廄「源源動力」，前駒馬主黃華康說：「『緣份』今仗排一檔，提升了我的信心，臨場潘明輝發揮出色，發力點剛剛好。此駒在港已經三季，而我也很長時間沒有拉頭馬，如今的賽果可算非常完美。」「源源動力」羅富全則說：「今天泥地跑道較利前領馬，而『源源動力』是大步馬，擺前走最合，結果愈放愈順下成功再贏。」另一方面，「中華精神」昨爆出全日最冷的三十七倍W，練馬師何良說：「『中華精神』上場沿途際遇欠佳。此馬以往跑泥地，早段常用力過多，影響末段貫注，因此今次賽前我提示巫顯東，不要在早段用力太多，希望馬兒末段仍有餘力，結果騎者依足策騎指示，發揮令我滿意。今場很好彩，『好攻勢』退出比賽，『中華精神』可以自行輕鬆領放，形勢變得有利。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜