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馬場浮世繪——鄭俊偉出擊頻頻得手

2021-12-06 列印
馬場浮世繪——鄭俊偉出擊頻頻得手
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  練者鄭俊偉近日攻勢猛烈，並且頻頻得手，剛周三憑「齊齊友福」贏馬，另有「公証福將」和「大道至正」跑入位置，而昨日則以「緣份」再添頭馬進帳，同時「金剛石」亦拼入三甲，馬房明顯處於出擊周期。

馬場浮世繪

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