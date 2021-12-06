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馬場浮世繪——史卓豐告別戰無馬贏

2021-12-06 列印
馬場浮世繪——史卓豐告別戰無馬贏
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  早前宣布提前與馬會解約的史卓豐，昨日作在港最後一戰，本來排位時他只有「倍增勝數」一匹下風座騎，及後因為周俊樂手部割傷未能上陣，因此得以接手「蟲草成名」這匹熱門分子，可惜臨場走位論盡，只能跑回一席季軍，未能為自己在港策騎的日子劃上完美句號。賽後史卓豐與身懷六甲的太太一起離場，晚上乘飛機返回澳洲，他表示想念香港的一切，有機會一定會重臨策騎。

馬場浮世繪

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