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﻿Chok王心得——騎師賽夜 連贏好分

2021-12-06 列印
  本周三乃國際賽前哨戰國際騎師錦標賽之夜，採用B欄進行，安排一如對上兩季，而看過對上兩季同晚戰果，赫然發現有兩處地方值得注意。首先，該兩期夜賽Q位普遍幾好分頭，在那十八場連贏位裏，派彩低於十倍只得三條，反之，派彩超過三嚿水卻有七場之多，其中以羅廄「逍遙自在」搭東廄「包裝永旺」最冷，十元一注派彩高達四千多元。

  第二，最近兩屆國際騎師錦標賽之夜特別多一、二檔馬殺入前兩名，分別是「喜悅明駒」、「金津輝煌」、「勝感」、「夢幻戰士」、「湛江最醒」、「盛大光輝」、「奇妙星」、「爪皇烈焰」、「追風驥足」、「成才」、「健康在望」、「平常心 」及「包裝永旺」，一共十三隻，佔了當中十二場（有一場串Q），換言之，只得六場連贏位與一、二檔馬完全無關，假如這夜B欄仍彈此調，一、二檔馬豈可看輕。



洪禮賢
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