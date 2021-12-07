輝灑自如——好好享受 國際大賽

有口痕的馬迷朋友提到，今年的香港國際賽和月中舉行的立法會選舉，有異曲同工之處，就是氣氛欠奉。當然兩者都有不同的因素，令到整體氣氛不如以往，不過相同的是戰情會同樣精采。其實在疫情之下，這類大型活動能夠舉行，我們已經要相當感恩，主辦單位花了不少心血去促成活動能夠順利舉行，作為參與者只須好好享受便是，沒有嫌三嫌四的空間。由去年開始，無論是不是馬迷也好，都應該聽過「賽馬防護泡」，這是一個為了確保海外參賽朋友能夠順利來到香港的一個重要措施。今年的「賽馬防護泡」是升級版本，比起以往更加嚴謹，對香港市民有保障之餘，也令到來港挑戰的朋友更加安心。大家只要上網搜尋便可以知道當中內容，便可以知道甚麼是有心做好一件事的態度。朱鎮輝