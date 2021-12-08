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重點出擊——軒轅又牽磨利出擊

2021-12-08 列印
　　本周舉行國際賽盛事，季內賽事亦進入第廿六個回合，丁冠豪暫奪十六場頭馬排名前列，對比上季埋單獲三十一W，今季明顯跑贏同期大市，雖說距離季尾路途尚遠，但可見丁廄近期一輪急攻非常成功。筆者尤其佩服「飛天劍」，上手練者希斯屬於名牌，卻也束手無策，反而改投丁廄即贏馬，實在令人鼓舞。

  今仗推介第六場「軒轅又牽」，整整一年沒有上陣，健康當然有問題，但牠由四月開始復課，暑假亦無休息，一直循序漸進打磨。留意最近的一千米大閘，能夠輕鬆跟前入位，看來狀態逐漸到位。回看牠上季初出一役，早段蝕盡快步速，直路再走內疊不利地亦輸近，表現已不簡單；之後一仗同樣前速銳利，結果僅敗給「股票傳奇」而壓倒多捷馬「富祿」，伸算本身若非健康起伏，根本四班難留。查楊明綸季內五W，其三出自丁廄，騎練合作上名率達半數，明顯合作愉快。



安西教練

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