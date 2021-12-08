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伊仁絮語——確妙星級數佔優

2021-12-08 列印
　　第七場「確妙星 」質素極高，可惜因足部問題而影響表現，但上季尾改投容廄後，健康轉趨穩定，陣上走勢亦佳。前仗跑沙田千四留前鬥後，末段能大幅追前得第四，已有復甦跡象；上仗負重磅亦得第六，算是保持水準。查牠上季跑二班谷草一哩曾入位，面對今組對手佔盡級數之利，而且強配潘頓兼排靚檔，有力言勝。

  第八場「英之星」跑谷草千二路有專長，近兩季表現低沉，只因前季四捷用得太盡，評分需時消化。季內經四仗熱身後，終於減夠分回降三班，機會不可同日而語，值得一試。



Ian

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