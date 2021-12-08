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B女靚馬——神朗金剛集齊有利因素

2021-12-08 列印
　　第三場五班千二米。呢場我揀「神朗金剛」做重心，佢今季兩戰都跑入三甲，表現穩定，只可惜每次都遇到強手，所以搏極得個近字。不過今場對手唔算強，潘頓亦都騎慣騎熟，對馬性有充分了解。其實此駒上仗排外檔起步，潘頓早段發揮已經好好，今次有幸抽到三檔，可以話集齊天時地利人和，相信人馬表現會更進一步，期待能夠打開在港勝利之門。同場我揀埋「合金皇」同「摘星之光」做配腳。

  第四場四班一千米。我就最鍾意「富高八斗」，睇番佢上仗排大外檔起步，令到早段用力過多，不過埋門仍有餘力衝入亞軍，最終只係以短頭位輸畀「風雷電」，欠點運氣而已。今場檔位比上仗好，預期早段會有較佳際遇，贏馬機會非常高。今場配腳我揀「佳運發」同「二話不說」。



B女

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