馬場浮世繪
馬場浮世繪——威力奔騰即贏 馬主多謝賀賢東東
馬場浮世繪
運輸署：擬網絡訊號影響 遙距入錶 過數失靈 車主慘食牛肉乾
機械有時令人激氣。運輸署今年一月推出的智能咪錶，車主使用流動應用程式「入錶易」，就不用親身到泊位入錢或拍卡，遙距以信用卡或電子支付系統繳付泊車費，延長泊車時間。不過，近月不少車主反映，已在網上成功繳費...
2021-12-09
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澳拒派官員出席京冬奧 中方：來或不來無人在意
繼美國和紐西蘭後，澳洲亦宣佈不會派官員出席明年二月在北京舉行的冬季奧運會。中國外交部重申，中方沒有邀請任何澳洲政府官員出席北京冬奧會，他們來或者不來，沒有人會在意。據報日方亦考慮是否「外交抵制」，但不...
2021-12-09
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拜登普京視像會議無突破 烏克蘭局勢各自表明立場
美國總統拜登和俄羅斯總統普京周二舉行視像會議，一如所料沒有重大突破。雙方主要在烏克蘭問題上闡述立場。拜登警告，如果俄羅斯出兵入侵烏克蘭，西方國家將會實施「嚴厲的經濟制裁和其他制裁措施」，普京則要求北約...
2021-12-09
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屋苑紛錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交個案，並獲用家承接。中原分行經理余偉豪表示，藍田滙景花園14座中層H室，面積720方呎，三房連套房間隔，原叫價1200萬元，議價後以1087萬元成交，呎價1509...
2021-12-09
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生科股回勇 恒指上試24000 杜指曾跌百點 尾市回穩
兩大新冠疫苗廠輝瑞和BioNTech均表示，初步實驗室研究結果顯示，第三劑疫苗加強針能顯著提升抗體水平，有效中和Omicron變異病毒，消息減退市場對Omicron憂慮，但美股昨晚早段先升後回，杜指報...
2021-12-09
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華Dee唞夠 決勝千「里」
歐霸C組形勢緊湊，最後一輪前四隊都有機會爭首兩名出線資格，而榜首的李斯特城形勢最好，今仗作客擊敗拿玻里便可篤定首名晉級十六強。狐狸為備戰今仗出線生死戰，於上仗英超收起射手占美華迪，養精蓄銳在今仗撕破拿玻里防線，客勝三點二五倍可捧。（Now643台周五凌晨1:45直播） 狐狸賽前以八分高踞C組榜首，領先莫斯科斯巴達和拿玻里一分，與榜尾的歷基亞亦只差兩分，為免「臨尾香」領隊羅渣士特別於上場英超作客1:2不敵阿士東維拉時收起射手占美華迪，尼日利亞前鋒伊恩拿祖亦僅後備上陣四分鐘。華迪今季英超入九球，是球隊首席射手，而伊恩拿祖是球隊歐霸主力共交出三次助攻，包括主場2:2賽和拿...
2021-12-09
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Zoom MMW 4│Matthew M.Williams X Nike聯乘曝光 鞋底仿戰車履帶夠另類
法國時裝品牌Givenchy的第七任舵手Matthew M. Williams，早於二月時的紐約時裝周時，已公佈將會跟Nike合作推出聯乘作品Zoom MMW 4，最新配色名為「Brown」，官方圖輯...
2021-12-07
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MIRROR六子開騷 全場High爆 姜濤唱金曲 誓傳承廣東歌
人氣男團MIRROR其中六位成員姜濤、江𤒹生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）前晚在灣仔會展舉行音樂會，姜濤特意獻唱經典金曲，...
2021-12-09
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社論——全民「安心出行」 要社會合力推
正當多國受到變種新冠病毒Omicron的困擾，香港昨天再次出現本地「清零」。相比外國，本地疫情持續放緩，來得不容易，港人要珍惜，並繼續合力鞏固社會的抗疫屏障。由今天起強制使用「安心出行」，正是壓抑病毒擴散的重要手段之一，人人都應遵守，既保護自己，也保護他人。至於不懂得使用「安心出行」的人士，已有機構表明願意協助，相信只要社會上掀起互助的風氣，提升「安心出行」的效用，將對整體抗疫起積極作用。 根據新抗疫條例，由今天起所有餐廳、戲院、健身室等處所，必須使用「安心出行」方可進入，餐廳「填紙仔」的日子一去不返。而明日「港版健康碼」將正式開始登記，須與「安心出行」搭配使用，持港康碼者...
2021-12-09
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馬場浮世繪——威力奔騰即贏 馬主多謝賀賢東東
「威力」系的「勤德兼備」以往初跑谷草時，曾經爆出大冷取勝，而昨晚初次上陣的同系馬「威力奔騰」，似乎表現更醒，牠於潘明輝胯下後上如箭，在港一出即打開勝利之門。馬主曾炳威賽後高興地說：「很多謝賀賢為我揀選...
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