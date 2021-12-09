  • 2021年12月9日 星期四
  • 19º
  • 78%
熱門： 安心出行曱甴屋夏寶龍立會選舉新世界

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——威力奔騰即贏 馬主多謝賀賢東東

2021-12-09 列印
Previous Next

  「威力」系的「勤德兼備」以往初跑谷草時，曾經爆出大冷取勝，而昨晚初次上陣的同系馬「威力奔騰」，似乎表現更醒，牠於潘明輝胯下後上如箭，在港一出即打開勝利之門。馬主曾炳威賽後高興地說：「很多謝賀賢為我揀選『威力奔騰』來港，另外也要多謝巫顯東，因為他在晨課多次為此駒操練，可惜今次同場早已卜其他馬匹，而我又想支持華將，因此便由潘明輝主轡，最終一出即勝，令我感到很滿意。」

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd