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馬場浮世繪——第三場研訊賽果不變

2021-12-09 列印
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  昨晚第三場賽事群駒衝過終點後，馬會迅即亮起研訊燈號，之後跑獲殿軍的「神朗金剛」，亦抗議「合金皇」的季軍資格，理由是直路最後階段曾經被對方外閃所阻及，不過馬會經過十數分鐘的研訊之後，最終裁定名次不變。

馬場浮世繪

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