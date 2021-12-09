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馬場浮世繪——七外來騎師賽前踩地

2021-12-09 列印
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  昨晚舉行騎師賽，馬會為讓七位外來參賽騎師更加清楚跑道狀況，在頭場賽事開始前，曾安排他們在跑道上行走，以便視察哪條跑線最佳，最終馬昆、杜苑欣、麥道朗和巴米高都有馬贏，可惜猛虎仍不敵地頭龍，封王的是潘頓！

馬場浮世繪

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