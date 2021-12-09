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馬場浮世繪——外來騎師有專人招呼

2021-12-09 列印
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  疫情下，馬會在昨晚的騎師賽實施了嚴格的防疫措施，例如所有外來騎師都有「專人」招呼，只見這些工作人員都穿保護衣和戴面罩，全程只是負責照顧外來騎師上馬，馬會的細心安排，實在值得一讚！

馬場浮世繪

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