希斯梅開二度 莫雷拉蔡約翰起孖 潘頓騎師賽無冠封王

昨晚舉行一年一度的國際騎師錦標賽，潘頓雖然未能在任何一關賽事贏馬，但憑三亞一季的成績仍足夠封王。而馬昆、杜苑欣、麥道朗和巴米高各自勝出一關賽事，四人平頭亞軍。至於希斯憑「成才」和「佳運發」梅開二度，另外更贏得騎師賽為練馬師而設的二十萬元獎金；而莫雷拉和蔡約翰亦起孖，除合作勝出「當家信心」外，騎者另贏「謎語」，練者則另贏「張燈結綵」。昨晚潘頓在四關騎師賽雖然未能贏馬，但取得三亞一季，最終無冠封王。至於首兩關賽事，由馬昆和杜苑欣這對情侶分別取勝，前者憑「佳運發」贏馬，練馬師希斯透露：「『佳運發』上仗在馬房內受傷，所以被逼退出，之後安排出試谷閘走勢不俗，因此部署出戰今次的騎師賽，結果一千米雖然路短仍能取勝，相信日後轉戰千四將更具威力。至於馬昆早前曾在澳洲客串，並且為我贏馬，他鬥後勁非常厲害，很高興在騎師賽能夠與其再合作，最終更順利贏馬。」而杜苑欣則憑「怪獸奇兵」爆冷贏次關，練者文家良表示：「『怪獸奇兵』和『專一』在終點前鬥得難分難解，我也看不清哪駒勝出，最終我們幸運地影贏，當然感到開心。其實當我知道『怪獸奇兵』今場排十二檔後，心裏涼了一大截，臨場惟有指示杜苑欣，盡量將馬兒擺前走，結果她克服了十二檔的阻力，頂足整條直路取勝，真要感謝其出色的發揮。」至於騎師賽最後兩關賽事，分別由麥道朗策騎的「聰明導彈」和巴米高策騎的「張燈結綵」報捷，前駒練者方嘉柏表示：「『聰明導彈』來投後競賽情緒有點問題，我花了好些時間調教，近仗開始演出進步，今次我特別替其報跑騎師賽，並幸運抽到麥道朗壓陣，他是星級高手，今仗全憑其出色發揮贏馬。」其他場次方面，莫雷拉憑「謎語」和「當家信心」起孖，前駒練者徐雨石說：「『謎語』很慢熱，需要多跑才上力，希望開齋後繼續有好表現。原本此駒今仗想繼續由薛恩操刀，但他一早已答應策騎同場希廄的『樂天派』，因此我才另找莫雷拉幫助，結果馬兒在其胯下出閘敏捷，並且一早守到內欄有遮擋位置，騎者的發揮非常出色。」而「當家」系馬主黃清華的太太黃蔡秀文說：「『當家信心』的評分已減了很多，今場跑五班賽有利，莫雷拉曾對我表示，近期正教導馬兒留力，而排位前蔡約翰則認為，如果此駒排內檔，贏面會很大，結果牠抽排十檔，令我們信心減弱，但臨場莫雷拉克服排外檔的阻力，發揮值得一讚。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜