順理成章——羅富全氣勢如虹

看到國際賽的來臨，馬季大致已完成季初階段，目前練馬師成績榜上，未計昨夜賽果，羅富全以二十六場頭馬暫居榜首，領先排第二位的告東尼有七場差距，加上近期已連勝多個賽日，氣勢更勝過早前由十一月開始發動攻勢的蔡約翰。羅富全在現時華籍練者中跟丁冠豪、蘇偉賢及葉楚航，同是列入相對較年輕的一群，所以其從練成就勢可更上一層樓。至於要問鼎今季冠軍練馬師的寶座，最強的對手應離不開告東尼、蔡約翰及大衞希斯，且看羅富全能否繼前季姚本輝後成為近年另一位華籍冠軍倉主。爭練馬師頭銜不容易，在下游力爭望上岸的廄主更形困難，由於今季續牌準則內有關計算最低頭馬數字已作修改，即是在五班賽事所贏的頭馬最多只計算兩場，因此一些比例上擁五班馬較多的馬房所受的影響最大。像鄭俊偉般，今季至今雖已贏六場頭馬，但由於有四場是在五班取得，換言之計算續牌頭馬數字目前只有四場，爭取達標的路途仍是非常崎嶇。章名