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東周投資會 (2021-12-10)

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馬場浮世繪——莫雅睇好業界巨頭

2021-12-10 列印
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  馬會安排莫雅昨午做官方訪問，分析其國際賽戰馬的形勢。莫雅表示四駒當中，以力爭衞冕香港瓶的「業界巨頭」最具爭勝機會。他表示「業界巨頭」上年贏出香港瓶後，今年初期的表現不俗，五月時在法國一級賽根利錦標跑第三的表現尤佳，可是其後再跑兩場成績平平，不過該役是跑變化場地，希望今次「業界巨頭」回到合適的乾快場地上，加上又抽得有利二檔，能夠重回正軌走入前列。莫雅其餘三匹一級賽戰馬，分別是出戰香港短途錦標的「旺蝦王」、香港一哩錦標的「后土」和香港盃的「翩然舞姿」。
馬場浮世繪陳家樑
陳家樑


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