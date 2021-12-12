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頭號目標——鑽飛龍A欄復前失

2021-12-12 列印
　　第二場四班一四○○米。「鑽飛龍」過往贏此程雖然是望空跟前，但該仗是賺了偏慢步速和場地利前置，未算水準高，反而今季074跑千二米，直路追勢有如天馬行空，甚至遠勝以後追力強見稱的「中華盛景」，根本跑後追威力更大。
前仗「鑽飛龍」跑此程又全程跟前，遇快步速而敗，不足為據。上仗回師短途，稍蝕轉彎三疊之下後追不及，但其實最後一百米也是全場最勁。今仗在利追的A欄跑千四，只要肯留前鬥後，有望補中。
仲達

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