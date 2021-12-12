B女靚馬——精神威一放到底

第五場國際一級賽千二米。我揀「錶之未來」做馬膽，佢今季三戰都入三甲，近兩仗仲要打疊贏二級賽，而且水準一次比一次好，證明仍在不斷進步。今場排檔同上仗差唔多，不過騎師配搭則大幅增強，由潘頓操刀會令人放心。復課見馬兒狀態再進一步，大有機會完成季內三捷。配腳我揀「肥仔叻叻」同「當家猴王」。
B女
【360°全景忘憂白樺林】 聖誕佳節，出國旅遊看似遙遙無期，但留港仍可觀賞美麗雪景！將軍澳中心聯乘韓國觀光公社，於即日起至明年1月2日舉辦《韓冬樂雪遊》，將韓國雪景移師至香港，包...
2021-12-12
中美洲國家尼加拉瓜周四下午宣佈，與台灣斷交並承認只有一個中國。中國周五上午與尼國政府代表團簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署起，相互承認並恢復大使...
2021-12-11
繼俄羅斯早前表態總統普京將出席北京冬季奧運會後，法國總統馬克龍周四表明，法國無計劃跟隨美國、英國、加拿大和澳洲「外交抵制」明年二月舉行的北京冬季奧運會，形容這樣做只是一種毫無意義的「象徵性行動」，並強...
2021-12-11
恒地旗下的西半山堅道新盤CAINE HILL，示範單位於本周三曝光後，翌日隨即公佈首批50伙價單，包括開放式及一房戶型，折實平均呎價28780元，開放式戶最平折實價542.327萬元。恒基物業代理營業...
2021-12-11
隔晚美股納指挫1.7%，拖累港股科網股表現，恒指三連升累漲逾900點後回吐，恒指低開184點續反覆偏軟，一度力守24000關，惟主要藍籌股出現沽壓，恒指下午時段愈跌愈多，尾市未能守穩24000關，最多...
2021-12-11
自一五年夏天以隊長身份離開利物浦後，謝拉特今晚將以領隊身份，首次重返晏菲路球場，率阿士東維拉挑戰母會。此子離開紅軍時，提拔佐敦軒達臣作隊長，如今後者領軍屢創高峰，加上一眾傷兵如羅拔圖法明奴和拿比基達及時傷瘉，這名三十一歲中場勢率隊踢出完美一戰，向球會傳奇致敬，主勝去馬。（Now621台今晚11:00直播） 一三至一四球季利物浦曾非常接近英超冠軍，卻因謝拉特對車路士一次滑倒成轉捩點，將冠軍拱手相讓給曼城，此子也於一五年離開紅軍轉投洛杉磯銀河。同時，謝拉特一手提拔的隊長接班人佐敦軒達臣，近年領軍先後捧走歐聯和英超冠軍。此子也坦言感激謝拉特：「當其他人都不相信我時，只有謝拉...
2021-12-11
聖誕節將至，又到了要抓爆頭、苦惱買什麼禮物的時候！小編深感明白每次交換禮物或收到的聖誕禮物不是護手霜、就是相架的無奈，現在就為大家推介三個實用性強、又非常適合在疫情下用的聖誕禮物！1.doublEE無...
2021-12-09
年尾又臨近各大樂壇頒獎禮舉行的日子，以往的四大「例牌」音樂獎頒獎禮：TVB的《勁歌總選》、港台的《十大金曲》、新城的《勁爆》及商台的《叱咤》，今年或有變動！今年4月ViuTV舉行首屆Chill Clu...
2021-12-11
內地一個美髮集團老闆，喜歡對員工發表講話，如果開大會講話，台上正中央會有他的大頭相，兩邊插滿紅旗，像國家領導人講話一樣。如果是視像講話，背後有祖國大好山河巨畫，老闆端坐辦公桌後面，身邊也插了一面扮作國旗的紅旗。這種講話場面，令人一看就想到國家領導人的架式，如果不是中國領導人，也起碼是北韓領導人的級別。這個美髮集團老闆還特別喜歡在公司裏搞個人崇拜，公司橫街的外牆上都是他的頭像。這樣的老闆一定喜歡有人拍馬屁，他的職員裏，也一定是馬屁精得寵，比如他的秘書，特地發表了一篇文章，把他吹捧得像神一樣，說他「有天眼」、「掌握萬物之規律」，還宣揚他的思想是幫助員工成功的唯一方向，諸如此類，...
2021-12-11
第二場四班一四○○米。「鑽飛龍」過往贏此程雖然是望空跟前，但該仗是賺了偏慢步速和場地利前置，未算水準高，反而今季074跑千二米，直路追勢有如天馬行空，甚至遠勝以後追力強見稱的「中華盛景」，根本跑後追威力更大。前仗「鑽飛龍」跑此程又全程跟前，遇快步速而敗，不足為據。上仗回師短途，稍蝕轉彎三疊之下後追不及，但其實最後一百米也是全場最勁。今仗在利追的A欄跑千四，只要肯留前鬥後，有望補中。仲達
2021-12-12