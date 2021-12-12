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B女靚馬——精神威一放到底

2021-12-12 列印
　　第四場國際一級賽二千四米。呢場我鍾意「精神威」，佢今季成績唔差，除咗季初083場次排外檔影響表現，之後兩仗都走勢良好，上仗跑二千米更能贏馬，演出忠心穩定。此駒特性是擅長均速領放，往往能由頭帶到尾，今次加程會放得更順，我對佢充滿信心。同場我揀「時時有餘」同「勇猛神駒」做配腳。
　　第五場國際一級賽千二米。我揀「錶之未來」做馬膽，佢今季三戰都入三甲，近兩仗仲要打疊贏二級賽，而且水準一次比一次好，證明仍在不斷進步。今場排檔同上仗差唔多，不過騎師配搭則大幅增強，由潘頓操刀會令人放心。復課見馬兒狀態再進一步，大有機會完成季內三捷。配腳我揀「肥仔叻叻」同「當家猴王」。
B女

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