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伊仁絮語——麗冠花環強配爭盃

2021-12-12 列印
　　第二場「跑得好」上季兩戰都所負甚遠，但今季首回合以凌厲後勁追入亞軍，證明踏入四歲漸趨成熟，若非早段落後太遠，應可構成更大威脅。復課見牠備戰積極，早前試泥閘亦走來有力，今仗強配潘頓，威力當然更大，查他季內騎賀廄馬交出六W，應可延續勝軌。
　　第八場香港盃，級數最高應是日本代表「麗冠花環 」，雖然其國際評分不及英國賽駒「譽滿杜拜」，但本身賽績毫不遜色。前駒在四月份跑一級賽大阪盃能輕取日本盃盟主「鐵鳥翱天」及「放聲歡呼」等明星賽駒，實力已得到證明。今仗僅負一二二磅，較對手稍佔便宜，排黃金一檔兼由星級騎師蘇銘倫壓陣，可謂盡集有利條件於一身，同場只得「嘉應之星」放頭，只要不與牠鬥燒，本身形勢應該不俗，爭盃機會樂觀。
Ian

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