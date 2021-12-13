顯心星短途爆冷稱雄 日本包辦兩長途錦標 金鎗六十締造十九W新紀錄

■薛恩昨日憑「顯心星」爆冷贏香港短途錦標。

■莫雷拉昨日策騎「耀滿瓶」第二度勝出香港瓶。

■川田將雅憑「唯獨愛你」捧走香港盃。

昨日舉行四場香港國際賽，結果主場的港隊與客軍日本隊打成二比二，其中「金鎗六十」和「顯心星」為港爭光，分別勝出香港一哩錦標和香港短途錦標；而日本代表「耀滿瓶」再贏香港瓶，「唯獨愛你」則勇奪香港盃。其餘潘頓雖然因第五場的墮馬意外缺陣（詳見港聞版），但憑頭三場的勝果，最終仍能成為騎師王。昨日「金鎗六十」成功衞冕香港一哩錦標，並且創出在港累積十九W的新紀錄，馬主陳家樑賽後高興說：「賽前我的心情非常緊張，幸好昨（前）晚都瞓得著，今（昨）天我很開心看到『金鎗六十』可以打破紀錄，在港累積十九場頭馬，目前我的心情才放鬆下來，至於未來目標，如果疫情受控，我希望馬兒可以遠征日本安田紀念錦標。」而騎者何澤堯說：「『金鎗六十』今場排二檔起步，曾一度被封住，幸而一望空即交出強勁的走勢，我很幸運可以遇到一匹如此好馬，至於下場展望，一場一場計，我只會說盡心盡力發揮好其每一場賽事。」練者呂健威則表示：「『金鎗六十』今場在港累積十九場頭馬，成功打破紀錄，是我人生從練以來一場重要的賽事。『金鎗六十』是我心目中的冠軍，是一匹皇者，我要多謝整個『金鎗六十』的團隊，包括馬主陳生和騎者何澤堯，以及我的馬房團隊，此馬下個目標是一月的董事盃。」其餘香港短途錦標方面，就由「顯心星」爆冷勝出，騎者薛恩賽後說：「今場賽事途中發生意外，有騎師受傷送院，令我情緒受到影響，即使贏馬而回，也是一場苦樂參半的勝利。不過，我仍十分感謝練馬師方嘉柏，將『顯心星』交由我主理，我早知道牠有贏一級賽的實力，但留放上要比較小心，如今證明我判斷正確，希望下半季能夠繼續夥拍牠贏出大賽。」至於香港瓶和香港盃兩場長途賽，都由日本代表勝出，其中「耀滿瓶」繼前年之後再度勝出香港瓶，建功的莫雷拉賽後說：「我一早預期今場賽事會有步速，而『耀滿瓶』加速力甚強，所以我索性出閘後留守尾列，然後在終點前六百米發力，果然牠在直路以強橫後勁勝出。此駒能夠兩度贏出香港瓶，戰鬥力當然不成疑問，但馬兒背後團隊的努力也非常重要，對於今場勝仗貢獻不少。」另一方面，潘頓昨日在第五場墮馬後退下火線，但在之前有份上陣的三場賽事獲得全勝，包括與賀賢合作憑「百步穿雲」和「跑得好」包辦第一口孖寶，最終更力保騎師王。而「百步穿雲」馬主華協會團體經理人李茂銘博士賽後透露：「今次是潘頓主動索騎『百步穿雲』，我們當然成人之美，因為人馬特別夾。此駒前次季內初出跑亞軍令人驚喜，上仗再出表現平平，可能需要回氣，今場出戰八十分至一○五分，對手多數是二班馬，最強的只是『喜譽寶』，所以我們可以順利取勝。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜