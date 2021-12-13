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馬場浮世繪——潘頓騎師王峰迴路轉

2021-12-13 列印
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昨日舉行四場香港國際賽，盛事當前，自然吸引了不少騎練的家人入場觀戰，其中便有賀賢的太太和潘頓的妻子，她們更攜手出現供傳媒拍攝合照，而最終賀賢和潘頓憑「百步穿雲」和「跑得好」包辦第一口孖寶，莫非早有玄機！至於潘頓雖然因為墮馬意外而退下火線，但由於在頭三場賽事都贏馬，在騎師王累積三十六分，所以最終仍讓能夠封王，結局認真峰迴路轉。
馬場浮世繪


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