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馬場浮世繪——大摩與女兒為猴王打氣

2021-12-13 列印
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大摩早前返港處理買馬事宜，昨日適逢國際賽，以往是大賽常客的他當然有入場，同行還有其女兒相伴，而兩父女在第五場賽事更落沙圈為「當家猴王」打氣，因為大摩與馬主相熟，可惜此駒最終只跑第五名。
馬場浮世繪

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