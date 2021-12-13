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馬場浮世繪——加州星球升班反勝連捷

2021-12-13 列印
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東廄「加州星球」昨日升班連捷，繼續顯示其星味，賽後馬主梁欽聖說：「『加州星球』在最後階段一度被他駒趕過，當時我以為牠已經輸掉這場頭馬，估不到最終可以反勝，看來其內在鬥心甚強。我估計此馬可以扳至千四米，當然一切將交由告東尼部署。」
馬場浮世繪

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