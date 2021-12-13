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馬場浮世繪——唯獨愛你獲粉絲撐場面

2021-12-13 列印
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日本馬「唯獨愛你」上次來港勇奪女皇盃，昨日重臨則勝出香港盃，據悉此匹馬女賽後將會加入配種行列，如今競賽生涯可算劃上完美句號。至於賽後有「唯獨愛你」的粉絲展示打氣橫額，為今場勝仗錦上添花。
馬場浮世繪

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