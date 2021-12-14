馬場浮世繪——受傷三騎師齊齊報平安

剛周日於香港短途錦標連環墮馬受傷的三位騎師，傷勢最嚴重的希威森被發現盆骨移位性骨折，不過此類骨折並不會對生命構成危險，所以他已決定不接受手術，讓傷處自然瘉合。希威森（圖）昨晨在威爾斯醫院接受記者問候時說︰「我對於將有一段時間遠離賽馬，感到沮喪，不過我慶幸沒有受到更大的傷害，真的十分幸運。我將集中精神在康復過程，希望稍後復出時變得更強。」及至昨午，另有好消息傳來，希威森接受電腦掃描後，報告令人滿意，院方並已安排他轉到普通病房休養。稍後，希威森將轉移到與馬會合作的私家醫院繼續治療。至於裂肋骨及多處擦傷的潘頓，明晚谷戰雖缺陣，但傷勢並不嚴重，他昨日表示休息一晚後感覺良好，希望大家不用擔心。此外，日本騎師福永祐一證實左邊鎖骨骨折，如接受手術將有助康復，不過情況並非嚴重，他已計畫待返回日本才進一步治理，整體而言情況良好。馬場浮世繪