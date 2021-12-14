田泰安是前日香港短途錦標中四位墮馬騎師之一，幸而他沒有受傷，得以繼續在餘下賽事策騎，且更夥拍「幸運有您」贏馬。昨日他坦言自己較幸運，不過亦衷心希望另外三位受傷騎師早日康復，至於明晚賽事座騎機會方面，他則認為以「行樂之光」和「辣得驕」兩駒最具爭勝機會。「行樂之光」於今季健康回復正常，且在練馬師蘇偉賢悉心料理下，陣上演出顯著改善，先後取得一亞兩季。今次該駒回師曾跑第二的谷草二千二百米長途賽，田泰安說：「今（昨）晨我過檔此駒操練，馬兒走勢輕鬆，且末段輕易走出快時間，目前狀態有作戰水準，低分馬中具長力根據分子為數不多，但『行樂之光』前仗在同程力拼僅負得亞軍，證明本身肯定有長力應付長途賽。今次再跑同程，且只負一二二磅，形勢應較對手有利，冀望牠臨場跑出水準，贏出在港首場頭馬。」呂廐「辣得驕」上季曾在田泰安於田草賽事得第四，如今人馬故劍重逢，列陣第六場四班千二米，他說：「上季我夥拍『辣得驕』出賽時，馬兒尚未確定谷草短途為其最佳路程，而且陣上經常欠運，例如抽得大外檔等，致使未能交出表現，不過牠的質素始終不差，在目前評分仍具競爭力。今次再跑最正宗路程，倘若臨場早段有快步速支持，令其以最佳跑法發揮，應具爭勝機會。」最後，田泰安表示方廐「駿天使」今早彈草地走勢出色，質新馬狀態正在冒升階段，此駒前仗初出即在谷草千二米後上跑第五，場地和路程適應性不成疑問。今次再跑同程，馬兒演出能否進步，視乎其起步緩慢陋習能否改善，以及是否能完全發揮實力而定。特約記者：文傑