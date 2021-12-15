重點出擊——善傳萬里升班再贏

第八場第三班千二米，當中有六駒在十一月十七日的谷C列陣不同場次，分別是「善傳萬里」、「銘記知心」、「勇創派對」、「駿天使」、「銀河飛馬」及「上校」。當中出自180場次頭馬「善傳萬里」，筆者認為最值得睇好。因為以締速計算，牠造出1分09秒78是以上幾駒之中最佳者，而且當時負頂磅上陣，排擋亦非理想，推算其實力不下於另一場的三甲馬「銘記知心」及「勇創派對」。常言道，四升三面臨極大考驗，但「善傳萬里」早在上季初已在三班同程壓倒「加州得迅」，即使之後挑戰更高難度的千四，亦能先於之後全入前四名的「常拼常勇」過終點，居三班根本可隨時起筷！「善傳萬里」今季首回合跑三班同程，表面上前置賺形勢，卻對季軍「上校」毫無威脅，但往績顯示，牠久休復出從不上名，所以敗績不用介懷。今仗排一檔起步，可謂倍添勝數。安西教練