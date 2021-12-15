B女靚馬——成功星駒大長途發威

第二場五班二千二百米賽事。呢場我鍾意「成功星駒」，佢近兩仗跑千八都上名，而且連場都交出悅目追勢，就算早段留得較後都唔怕。今仗再出跑大長途，部署最為合適，因為佢後勁夠凌厲，所以即使排外檔起步都影響不大。難得今場強手遠去，正好是贏馬黃金機會。同場我揀「度身訂造」同「賞心星」做配腳。第三場四班一哩。「怡昌勇士」轉倉後出賽三次獲一冠一亞，上仗跑同程終於贏馬，而且贏得好靚，證明搵到最佳出路。睇番佢上仗走位理想，沿途跟得順暢之餘，直路移出望空後亦即刻輕鬆撲上，贏馬姿態非常吸引。今場再出只加三磅，照計不會構成阻力，外觀方面亦保持得好，仍然具備勇態，只要交回上場水準，應該可以再下一城。同場配腳我揀「天衣無縫」同「御風超影」。B女