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伊仁絮語——寶賢得得增程出擊

2021-12-15 列印
　　第三場「寶賢得得」在港首戰跑谷草千二即追入第四，表現不俗。查閱血統資料，此駒母系成員有曾勝千六至千八的「人強馬勁」，再結合本身澳洲賽績，估計中距離會最合腳法。近兩仗愈輸愈遠，明顯是千二已經嫌短，所以末段走勢變得均速。今仗增程兼獲減七磅，預期會有進步演出，值得留意。
  第六場「果然友」上季狀態長期見勇，合共取得三勝六位，雖然評分升至新高，但今季兩戰都表現不差，最近試谷閘亦走勢出色，今仗排內檔起步，早段會甚為好跑，配合馬房攻勢，力足一爭。
Ian

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