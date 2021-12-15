伊仁絮語——寶賢得得增程出擊

周日是新一屆立法會選舉投票日，這是反修例事件後、經完善選舉安排後的首次選舉，警方嚴陣以待，以防不法份子暗中破壞，昨天便爆出驚人案件，在警員主動大搜查全港多個處所後，拘捕九男一女，部份人曾參與反修例活動，起出大批具殺傷力的改裝氣槍和預壓式高壓氣槍，不排除有人疑在投票日部署行動，幸遭警方及早粉碎，但不法份子在暗，選民在明，去投票的時候，人人須警剔。新選舉制度下，立法會議席將由以往七十席增加至九十席，而議席組成亦有改變。原本佔三十五席的地區直選將減至二十席，功能組別亦由原本的三十五席減至三十席，另新增佔四十席的選委會界別。選委會界別則由一千五百名選委投票選出四十名立法會議員。大多...

2021-12-15