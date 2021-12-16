莫雷拉三W做騎師王 田泰安梅開二度 蔡約翰出三駒全勝

■蔡約翰和莫雷拉昨晚合作三駒全勝，其中「銘記知心」（左圖）今季四捷。

■田泰安昨晚梅開二度。

昨晚谷中舉行八場夜賽，蔡約翰和莫雷拉憑「飛凡」、「追風驥足」和「銘記知心」合作贏三W，騎者最終亦成為騎師王，而蔡約翰只落後榜首的羅富全兩場頭馬。其餘田泰安憑偉廄「行樂之光」和呂廄「辣得驕」梅開二度，但亦因第二場犯規，被罰停賽兩日。此外，巴度同樣在第二場犯規，被罰停賽兩日及三萬元。昨晚谷中賽事蔡約翰只派出三駒上陣，並且全部由莫雷拉策騎，結果騎練合作取得百分百勝出率，「飛凡」、「追風驥足」和「銘記知心」先後取勝，其中前駒今仗打開勝門，而後駒則今季四捷。至於莫雷拉在其他場次還取得兩席位置，最終以四十六分成為騎師王。其餘騎練方面，田泰安昨晚憑「行樂之光」和「辣得驕」起孖，前駒練者蘇偉賢說：「『行樂之光』是大長途馬，適合的賽程不多，今場幸運地把握到機會，勝出谷草大長途的二千二百米賽事，牠近幾仗在賀銘年胯下只跑得接近，始終欠點運氣，適逢田泰安向我索騎，所以便換人一試。賽前我與田泰安有共識，由於此駒比較均速，因此最理想的戰術是在一千米處開始加速，結果騎者完全依足策騎指示，發揮值得一讚。」而「辣得驕」練者呂健威則說：「『辣得驕』只有一千磅，而且體質比較弱，操練時要格外小心，上季牠曾經氣管有血，幸好今季健康轉趨穩定，由於潘頓養傷，所以今仗改配田泰安幫手。事實上，此馬跑法上要早段稍留，末段再一鼓作氣衝刺，似乎很適合田泰安發揮。」另外，呂健威又提到，剛周日墮馬的「錶之未來」後庒肌肉痛楚，至於四肢則沒有受傷，本周五要經馬會獸醫再檢驗會有進一步了解。波健士爆龍戰士另一方面，波健士昨晚為蘇廄「龍戰士」爆出十八倍冷W，練者蘇保羅指：「外界可能認為「『龍戰士』是田草長途馬，所以比較忽略其機會，但此駒之前幾仗陣上際遇欠佳，落敗未能作準，今仗縮程跑一哩有新鮮感，而且谷草也並非完全不能應付，結果成功爆冷而回。」至於姚本輝就與蔡明紹攜手憑「有鴻利」進入凱旋門，賽後姚本輝說：「『有鴻利』今仗雖然初跑谷草，但同父的廄侶『你知我勝』在谷草大放異彩，所以我有信心前駒可以應付，不過牠體形龐大而翻步慢，直路上很遲才躂着，幸好騎者蔡明紹掌控發力點準確，最終順利取勝。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜