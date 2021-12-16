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馬場浮世繪——周俊樂復出即有馬贏

2021-12-16 列印
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  昨晚傷後復出的周俊樂，在第五場賽事即憑「白鷺飛翔」贏馬而回。翻查紀錄，原來今仗是周俊樂季內首度與苗禮德合作，結果馬上檫出火花，如此順頭順路，不妨留意騎練之後會否加強合作。
馬場浮世繪


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