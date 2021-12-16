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馬場浮世繪——希威森傷勢較預期輕

2021-12-16 列印
  上周日墮馬受傷的希威森，在轉往私家醫院繼續檢受治療後，昨日傍晚已出院，他接受南非傳媒查詢時透露，其盆骨裂痕要改用磁力共振掃描才能發現，而一般此類如髮絲般的裂痕，治瘉期不會太長，甚至快至三星期後便可以重新做運動，當然一切仍要視乎康復進度而定。
馬場浮世繪

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