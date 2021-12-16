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馬場浮世繪——蘇嘉麗將轉任騎馬人

2021-12-16 列印
  馬會早前檢討了幾位海外受訓見習學員的成績，包括已回港及完成隔離的蘇嘉麗，仍在外地的呂兆綸和黃智弘等，據悉蘇嘉麗雖然在澳洲受訓期間取得五十四場頭馬，但整體表現較以往的潘明輝和周俊樂仍有距離，因此她已與馬會取得共識，下周起將出任騎馬人。
馬場浮世繪

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