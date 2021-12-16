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馬場浮世繪——雷神搶番騎師王寶座

2021-12-16 列印
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  剛戰潘頓因墮馬意外提早退下戰陣，令莫雷拉在騎師王變得形勢大好，但最終卻以兩分之微落敗，認真失威。不過昨晚雷神迅即交回好成績，總共取得三冠一亞一季，奪回騎師王寶座。
馬場浮世繪

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