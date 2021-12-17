馬場浮世繪——莫爾談致勝一擊部署大計

英國賽駒「致勝一擊」於香港瓶不敵「耀滿瓶」得第二，賽後該駒練馬師莫爾接受當地傳媒訪問時表示，以「致勝一擊」表現為榮，畢竟「耀滿瓶」是前屆盟主，今年在女皇盃亦只僅負「唯獨愛你」得亞軍，質素毋庸置疑，所以「致勝一擊」初出遠征海外亦有此表現，已感到十分滿意，亦證明舟車勞頓不會對此駒構成影響，可以替其部署出戰海外大賽。莫爾接着透露，明年二月下旬在沙地阿拉伯國王阿卜杜勒阿齊茲賽馬場，舉行的沙地盃賽馬日裏，有兩場大賽適合「致勝一擊」報名參加，故此這應是其一目標。接着便是三月二十六日在美丹馬場舉行的一級賽杜拜司馬經典賽，然後便會安排此駒回到英國休息，最主要目標是新季的英皇錦標或國際錦標，接着便會出戰法國凱旋門大賽。馬場浮世繪