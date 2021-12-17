  • 2021年12月17日 星期五
  • 23º
  • 63%
熱門： 幟哥雷伊許金山李嘉欣袁晴晴

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——希威森出院在家休養

2021-12-17 列印
Previous Next

  剛周日沙田賽事墮馬令盆骨受傷的希威森，前晚已出院現時在家休息。希威森昨日在其社交網站上載了他在家的相片，相中他面上展露笑容豎起拇指，精神不錯。希威森寫道：「我十分感恩能在短短幾天時間，能由醫院轉到自己家中養傷，現時我會渡過一段康復之路。我感謝每一位關心我的朋友和馬迷，也感謝每位前往醫院探望我的人，我會好好休息，希望盡快康復，再次策馬上陣。我答應大家，我會好好照顧自己，並承諾將來我會成為一個更堅強的人。」
馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd