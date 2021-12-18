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重點出擊——穿甲鷹 冷味盎然

2021-12-18 列印
　　第九場幾匹熱門馬「五門齊」、「浪漫勇士」及「四季喜」各有優點，筆者不會刻意扒逆水，除非跑道模式極不利後追，否則牠們應是前列分子。但以上三駒並非沒有缺點，「五門齊」是雷神棄騎，而且三歲負重磅，後兩駒則四升三面臨班次考驗。從投注角度思考，將牠們互串亦不會好分，若要選一匹冷門，筆者認為「穿甲鷹」有可博之道。
  「穿甲鷹」上仗在港初出，兼由季內尚未贏馬的黃皓楠操刀，再按石廄的慢熱作風，擺明只屬熱身性質。但看其陣上走勢似乎有點質素，同場前五名馬之中，僅「中華盛景」後上一攻而破，其他俱以前置跑法走近，能在直路階段大幅追前之馬，除了前駒之外，便是上周入位的「勇闖」及「穿甲鷹」，而後駒僅負兩個身位，論表現算是頗有睇頭。今賽前再試大閘催谷，並強配巴度，以此駒作膽拖三匹熱門，跑出就有肉食了。
安西教練

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