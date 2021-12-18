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伊仁絮語——龍騰飛翔後上贏馬

2021-12-18 列印
　　第四場「龍騰飛翔」至今三戰俱入前四名，表現準繩。牠上仗跑直路賽交出銳利前速，可惜末段未能抵抗「八卦」及「草上飛」的強勁衝刺而屈居季軍。復課見牠操練積極，雖然今仗初跑泥地，但其父系是「街頭口號」，料可應付，再者今場快馬多，只要早段稍留，末段有力衝上贏馬。
  第六場「閃電精靈」性賦慢熱，近仗雖然未上名，但都所負不遠。上仗在外疊競跑，卻能堅持至最後五十才力弱，表現有進步。牠過往跑泥地曾僅負於「超能力」，實力不容睇小，實屬冷膽之選。
Ian

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