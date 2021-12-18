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B女靚馬——香音何澤堯再搏

2021-12-18 列印
　　第一場四班千二米。我揀「石破天驚」做重心，佢上仗跑直路賽沿途受阻，不過本身走勢並唔差，雖然接近末段仍在搵位，到一百五十米才望空，結果都取得獎金，我當佢呢場係熱身性質。今仗增程兼且檔位幾好，只要莫雷拉能夠攞靚位，就有機會打開勝門，馬主亦好有信心，期待呢對人馬有好成績交出。同場我揀「紅鬃烈馬」同「眾歡笑」做配腳。
  第十場三班千六米。呢場就鍾意「香音」，佢過往跑同程次次收獎金，近期演出亦準繩，先前打疊贏馬之後，上仗繼續跑第三，只係負於「確認眼神」同「勁力十足」，證明狀態保持穩定。今場再出排黃金一檔，形勢非常有利，賽前又曾上從化操練，備戰態度認真，明顯有意乘勇再拼。何澤堯今次再度操刀，我相信會有更佳發揮，大有機會補中頭馬。同場我揀「確認眼神」同「巴基之友」做配腳。
B女

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