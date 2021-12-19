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馬場浮世繪——安仔何良合作天天得樂

2021-12-19 列印
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  田泰安昨日憑「天天得樂」贏馬，在下周三停賽前交出好表現。至於此場頭馬亦是何廄今季第五W，再翻查紀錄，原來田泰安今季與何良合作非常愉快，連同之前的「木火同明」，騎練總共攜手勝出了三W！
馬場浮世繪

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