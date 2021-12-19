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馬場浮世繪——潘頓上載影片努力復健

2021-12-19 列印
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  上周日墮馬受傷的潘頓，日前在其社交網站上載了一段影片，片中他正在踩健身單車，並向鏡頭竪起大拇指，看來康復進展不錯。潘頓墮馬後，被驗出肋骨骨裂、鼻部擦傷和右手腕骨骨裂等，他曾經表示希望最快兩周後可復出，但如果進展慢的話，則要四星期後才能上陣。
馬場浮世繪

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