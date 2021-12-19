馬場浮世繪——潘頓上載影片努力復健

因為立法會議員競選，近來網上常常收到叫人支持這個支持那個的短訊，離正式選舉還有一個多兩個星期的時候，已經有人打「告急牌」，比如那個說想爭取港島地鐵停西灣河的候選人，就天天告急，好像比他要爭取西灣河起港鐵站還要急。西灣河港鐵站一九八五年已經有了，所以不急，但這個候選人還沒到投票日，就已經急成這樣，他的黨友們替他到處告急。告急當然就是說自己危險了，唔得了，但選都沒選，他怎麼知道自己唔得呢？如果選都沒選就說唔得，是不是先天唔得呢？未選先告急，等於「狼來了」，根本不知這是真急還是假急。放羊的孩子喊「狼來了」喊多了沒人相信，這種未選已告急的人，必定愈來愈少人去相信他之所急。這大概也是...

2021-12-18