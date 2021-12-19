  • 2021年12月19日 星期日
  • 19º
  • 52%
熱門： 王力宏立會選舉神田沙也加港鐵何詩蓓

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——黎昭昇來港霍卡接其職

2021-12-19 列印
  馬會前日宣布發出下季練馬牌照予三屆紐西蘭練馬師黎昭昇，而他現正效力的紐西蘭Te Akau Racing 隨即亦作人事調動，負責訓練該集團豢養在新加坡的馬匹之練馬師霍卡，將於明年返紐接替黎昭昇為團體首席練馬師，而目前同樣於新加坡練馬的女練馬師D羅瑾，則會接手霍卡在當地的職務。
馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd