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馬場浮世繪——兩場泥賽都有平頭賽果

2021-12-19 列印
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  昨日有兩場賽事出現平頭賽果，先是第四場的「齊心同行」與「大眾勝利」平頭亞軍，之後到第六場則是「真妙星」和「協進神駒」平頭殿軍，而以上場次巧合地都是泥地賽事，難道競爭特別激烈？
馬場浮世繪


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