樂滿貫落飛捧盃 莫雷拉包辦第九口孖寶 梁家俊三W兩Q封王

■潘明輝昨憑「樂滿貫」捧盃。

■莫雷拉昨日包辦第九口孖寶，其中「浪漫勇士」在其胯下三連捷。

昨日周六賽事有不少冷門賽果，華將全面抬頭，其中梁家俊表現最出色，憑偉廄「經典之光」、葉廄「龍騰飛翔」和石廄「激賞」三W，並且成為騎師王。其餘潘明輝則憑東廄「樂滿貫」落飛得手，捧走六福珠寶盃，其餘周俊樂和楊明綸亦有頭馬進帳。至於莫雷拉到最後兩場才發威，憑沈廄「浪漫勇士」和姚廄「確認眼神」包辦孖寶。梁家俊自上月憑「精神威」報捷後，已連續七個賽日未能再贏馬，期間更連番搏殺失手做二奶，但昨日此華將終於運氣大逆轉，先後勝出偉廄「經典之光」、葉廄「龍騰飛翔」和石廄「激賞」，另外還有兩場亞軍，結果於第八場賽後提前成為騎師王。至於「經典之光」今仗一出即勝，在梁家俊胯下爆出八十一倍W，練者蘇偉賢透露：「『經典之光』是由馬主李逢樂自己引入，他之前購入的『經典』系馬匹如『經典之星』均一出即勝，但其實前駒賽前試泥閘和草閘走勢都不太好，梁家俊亦報告馬兒走勢仍然十分生硬，因此臨場我向馬主表示，如果能跑入前幾名可以收獎金已經很好，大家看其獨贏賠率（八十一倍），就知道我們沒有信心，如今此駒能一出即有好表現，可以期望牠再為馬主爭取佳績。」「龍騰飛翔」馬主張翼雄說：「『龍騰飛翔』是我首匹養的馬，而葉楚航是我的中學同學，所以當然交由他訓練。此駒今仗初跑泥地，因此我的信心不大，不過航哥自然有其部署，很高興最終可以拉頭馬。」同日周俊樂和楊明綸等華將亦有頭馬進帳，前者為蘇廄「月球」開齋，練馬師蘇保羅說：「『月球』上仗雖然未能上名，但其實走勢甚佳，演出較表面上所見出色，今次縮程跑千二米排得內檔，而且走來沒有受阻礙，終於打開勝門。此駒健康正常，只是需要較長時間適應環境，所以到如今才交出成績，希望其進度保持，陣上繼續取勝。」而楊明綸則與「無限驚喜」合作取得今季第二W，練者容天鵬指出：「『無限驚喜』在五班有評分之利，加上今季健康穩定，所以取得兩場頭馬。此駒上場跑谷草千八米排不利的十一檔，由於放得太急才會落敗，因此今場部署縮程跑千六米，結果順利取勝。」另一方面，田泰安昨日憑「天天得樂」贏馬，練者師何良賽後大讚其發揮，他說：「『天天得樂』近幾場排檔欠佳，今場終於抽到好檔（四檔），加上田泰安很熟馬性，終於能夠贏馬交代。其實在最後衝刺的關鍵時刻，策騎『健康快駒』的莫雷拉曾數度意外揮鞭打中『天天得樂』的馬頭，而牠始終年輕，被打後不開心而擰側馬頭，好彩田泰安不斷提醒牠要專心競賽，最終才能勝出。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜