馬場浮世繪——巴基系馬主丁志強因病辭世

日前有傳「巴基」系馬主丁志強（圖中捧盃）於本月離世，其兒子丁嘉林（圖左二）昨午證實這噩耗，並對父親突然離世，感到哀傷和惋惜。丁嘉林說：「其實父親早前已患病了一段時間，他一直都很堅強對抗病魔，無奈最終撒手人寰，我們一家人都非常傷心。接觸過父親的人，都知道他是個大好人，為人隨和友善，我們暫時仍然需要一點時間去平復心情。我十分感恩有這個好父親，我們曾擁有很多美好回憶，我會永遠懷念他。」馬場浮世繪