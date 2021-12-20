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馬場浮世繪——Do Deuce配武豊贏朝日杯

2021-12-20 列印
  日本阪神競馬場昨午舉行兩歲馬一級賽第七十三屆朝日杯，結果由友道康夫訓練Do Deuce在老將武豊胯下，在終點前力壓Serifos勝出。
  今次是武豊自二○一九年策「世界首映」贏出菊花賞後，再次贏出一級賽。
馬場浮世繪

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