馬場浮世繪——Do Deuce配武豊贏朝日杯

下白泥是香港有名的日落觀賞聖地，這天「呂志和獎」團隊一早來到一望無際的泥灘，不是看日落煙霞，而是支持「持續發展獎」獲獎者大自然保護協會(TNC)的義工活動，協助清理昔日養蠔業遺留的水泥柱。本港的養蠔業...

2021-12-20