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馬場浮世繪——時廄馬主望馬房短期照運作

2021-12-21 列印
  霍利時日前公開宣布，將於明晚谷中夜賽之後，放棄練馬師牌照，其麾下三十匹馬的動向，頓時受到關注。據知大部分時廄馬主，對事出突然都感震驚，並覺得馬匹早有出賽部署，如要在此時轉倉，很可能會打亂出賽計畫，而且轉倉時間會甚倉卒，未必找到他們認為適合的練馬師。因此，多位時廄馬主都希望即使霍利時交還牌照之後，馬房仍可維持正常運作多一段時間，馬會已收到他們意見，將於日內決定處理。
馬場浮世繪

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