  • 2021年12月21日 星期二
  • 19º
  • 84%
熱門： 居屋安心出行冬至季候風王力宏

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘頓下周掃瞄了解康復情況

2021-12-21 列印
  於香港短途錦標墮馬受傷的潘頓，目前仍在宿舍休養，等待肋骨裂痕瘉合。他將於下周一往專科診所接受電腦掃瞄，並向專科醫生了解康復情況，屆時會約略知道復出日子。
馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd