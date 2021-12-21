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馬場浮世繪——英國疫情嚴峻或再閉門跑馬

2021-12-21 列印
  英國新冠疫情持續升溫，早前已有傳首相約翰遜擬於聖誕節後封城兩星期，以防止病毒擴散，惟疫情日趨嚴峻，英國衞生大臣賈偉德不排除會在聖誕節前推出限制措施，也令英國馬圈人士甚擔心賽事將回復今年四、五月間以閉門形式作賽，影響到入場人數及投注額大減。英國稍後最重要的賽期，將是卓定咸馬場的新年賽事。
馬場浮世繪

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