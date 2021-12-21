周俊樂上周六策騎「月球」贏出其季內第十三場頭馬，可惜當日兩度不小心策騎，稍後將要停賽四日，對此他坦言感到無奈，希望從中繼續學習，將日後再犯可能減至最低，同時在停賽前多贏幾場頭馬。今戰賽事八匹座騎中，以「富存英雄」和「得力寶駒」及「神龍駒」最具爭勝機會。伯廄「富存英雄」於今年一月曾在周俊樂胯下爆出十倍半冷贏馬，明晚人馬重逢，競逐第二場四班一千米，周俊樂說：「上季我策騎『富存英雄』贏馬，只是一場五班賽，不過後來牠在四班賽再捷，證明本身實力，從牠上場上名表現和走勢，反映馬兒狀態逐漸回勇，即使今仗縮程出賽，但牠本身速度夠加上負輕磅，應該能夠勝任，希望今次再在我策騎下取得佳績。」神龍駒狀態仍佳呂廄「得力寶駒」本擬在上月二十四日上陣，但賽事當日卻因為頭部受傷退出，不過牠的操練從未間斷，今次列陣谷草千二米，周俊樂說：「『得力寶駒』質素不俗，以牠前仗在谷草一千米後上不及得第三，僅以四分三馬位不敵『風雷電』的走勢，今次路程加長二百米，理應更合發揮，另外既然牠一直操練正常，相信上場退出賽事對其影響不大，反而牠負一三○磅，卻可能對這匹三歲馬帶來壓力，倘若臨場能夠克服，在此應是爭勝分子。」對於早前曾兩捷，上場卻落敗而回的「神龍駒」，周俊樂認為上場只是敗於形勢，在沒有馬匹前領的環境下，擺在前列競跑，結果末段力弱潰敗。幸好早前該駒試閘走勢仍佳，狀態沒有受該場落敗影響，今次再跑贏馬路程二千二百米，冀望同場有馬前領，「神龍駒」因而能夠以其最佳跑法，爭取季內第三勝。特約記者：文傑