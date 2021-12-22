伊仁絮語——戰熊三千贏面十足

近期盛傳皇家馬德里有意賣走鋒將夏薩特作套現，但球隊現時爆發疫情，令此子於上輪西甲不但正選上陣，更是相隔兩年再度於聯賽踢足九十分鐘，並獲主帥安察洛堤形容為「下半季的秘密武器」。今晚皇馬於聯賽作客畢爾包，夏薩特勢踢出表現作留隊的最後一博，助銀河艦隊以勝仗進入歇冬期，捧客勝。（Now632台周四凌晨4:30直播）自夏薩特於一九年夏天轉投皇家馬德里後，這位左翼一直都是傷多過踢，表現遠遠未達到其一億一千五百萬歐羅（約十億一千三百萬港元）轉會費的標準。故近期有指銀河艦隊有意賣走此子作套現，舊東家車路士和里爾都是潛在買家。然而，適逢皇馬近期爆發疫情，包括莫迪歷和洛迪高高斯等六名球員因確診...

2021-12-22