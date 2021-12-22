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伊仁絮語——戰熊三千贏面十足

2021-12-22 列印
　　第四場「皇寶」雖從未角逐二千二，但看牠上仗衝刺偏向均速，預料增程會較合適。事實上，其母系長力十足，同母半妹Lajoscha最近便勝出二千米表列賽，半姊「賢良淑德」更是二千二百米一級賽德國橡樹大賽盟主，配合本身跑法主動，今次值得看高一線。
  第七場「戰熊三千」十月下旬曾腹絞痛，幸好不太嚴重，上仗復出表現甚佳，負頂磅而負於際遇一絕的「勇創派對」，敗不足辱。今仗喜逢一檔兼強配莫雷拉，贏馬條件充足。
Ian

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